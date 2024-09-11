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Нейролингвист рассказала, как жить, чтобы дольше сохранять мозговую активность

Нейролингвист рассказала, как жить, чтобы дольше сохранять мозговую активность

Вести активный образ жизни, общаться с различными людьми, изучать разные языки, слушать музыку, путешествовать и впитывать новые впечатления – вот ключ к длительному сохранению мозговой активности, заявила нейролингвист, академик РАО, заслуженный деятель науки РФ и директор Института когнитивных исследований СПбГУ Татьяна Черниговская.

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