Нейролингвист рассказала, как жить, чтобы дольше сохранять мозговую активность

Вести активный образ жизни, общаться с различными людьми, изучать разные языки, слушать музыку, путешествовать и впитывать новые впечатления – вот ключ к длительному сохранению мозговой активности, заявила нейролингвист, академик РАО, заслуженный деятель науки РФ и директор Института когнитивных исследований СПбГУ Татьяна Черниговская.
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