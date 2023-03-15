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Депутат МГД Гусева: Социальная инфраструктура — обязательная часть проектов развития бывших промзон

Депутат МГД Гусева: Социальная инфраструктура — обязательная часть проектов развития бывших промзон

Обязательной частью проектов комплексного развития территорий (КРТ) бывших промзон становится создание объектов социальной инфраструктуры: в Москве в рамках проектов КРТ будет построено 79 школ, колледжей, центров допобразования и поликлиник.

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