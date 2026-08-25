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"Абсолютная безответственность": финский политик осудил передачу Киеву британских ракетных технологий

"Абсолютная безответственность": финский политик осудил передачу Киеву британских ракетных технологий

Финский политик и член партии "Альянс свободы" Армандо Мема на своей странице в социальной сети X раскритиковал решение властей Британии предоставить Киеву возможность производить дальнобойное вооружение .

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