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Вести Севастополь

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«Касатоновские чтения» провели в Севастополе

10 февраля исполнится 85 лет Игорю Владимировичу Касатонову. Он командовал Черноморским флотом в непростое время — начале 90-х годов и именно по его инициативе после распада Советского Союза российские корабли остались в родной гавани.

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