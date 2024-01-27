«Касатоновские чтения» провели в Севастополе

10 февраля исполнится 85 лет Игорю Владимировичу Касатонову. Он командовал Черноморским флотом в непростое время — начале 90-х годов и именно по его инициативе после распада Советского Союза российские корабли остались в родной гавани.
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