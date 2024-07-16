Медведев выступил за принуждение Киева к миру только на условиях России

Украину нужно принудить к миру исключительно на российских условиях. По аналогии с тем, как СССР в конце Второй мировой войны не рассматривал варианта переговоров с Адольфом Гитлером, настаивая на капитуляции Германии, рассказал зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в интервью сайту aif.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии