Медведев выступил за принуждение Киева к миру только на условиях России

Украину нужно принудить к миру исключительно на российских условиях. По аналогии с тем, как СССР в конце Второй мировой войны не рассматривал варианта переговоров с Адольфом Гитлером, настаивая на капитуляции Германии, рассказал зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в интервью сайту aif.