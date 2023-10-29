Тяжёлое испытание: Фьюри побывал в нокдауне и раздельным решением судей победил Нганну в бою по правилам бокса

Тайсон Фьюри одержал победу над Фрэнсисом Нганну в бою по правилам бокса в Эр-Рияде. Самым запоминающимся моментом поединка стал первый почти за пять лет нокдаун, в котором англичанин побывал в третьем раунде после пропущенного левого бокового.