Тяжёлое испытание: Фьюри побывал в нокдауне и раздельным решением судей победил Нганну в бою по правилам бокса

Тайсон Фьюри одержал победу над Фрэнсисом Нганну в бою по правилам бокса в Эр-Рияде. Самым запоминающимся моментом поединка стал первый почти за пять лет нокдаун, в котором англичанин побывал в третьем раунде после пропущенного левого бокового.
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