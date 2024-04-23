Позитив для опт...
ГлавнаяБлогФото и видео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Позитив для оптимистов

3 572 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Юрий Белевский
    Вова, обеспечь жильём Россиян, а потом делай пожертвования ЧуркаМ...В Казахстане недо...
  • vagas Karlito
    Станет совсем плохо  возьмем на прокорм как губернию!))Финны решили пока...
  • Анжела
    я тебе сейчас одну умную вещь скажу, только ты не обижайся - мы их таки не просто так кормим! тока тсссссссВ Казахстане недо...

Мы убьём всех французских солдат, которые прибудут на территорию Украины. Нам наплевать на Макрона. Мы убьём их всех. Можете не сомневаться

Мы убьём всех французских солдат, которые прибудут на территорию Украины. Нам наплевать на Макрона. Мы убьём их всех. Можете не сомневаться

КОЛЛАЖ ЦАРЬГРАДА ИНОСТРАННЫЙ ЛЕГИОН УНИЧТОЖЕН, НО ЖИВ. ЧЕТЫРЕ КАТЕГОРИИ НАЁМНИКОВ ПРОТИВ РУССКОЙ АРМИИ 12 апреля, по неофициальным данным, на Украину прибыла первая группа Французского Иностранного легиона, возможное участие которого в войне против России ранее широко афишировал президент Франции Эммануэль Макрон.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх