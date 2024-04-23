КОЛЛАЖ ЦАРЬГРАДА ИНОСТРАННЫЙ ЛЕГИОН УНИЧТОЖЕН, НО ЖИВ. ЧЕТЫРЕ КАТЕГОРИИ НАЁМНИКОВ ПРОТИВ РУССКОЙ АРМИИ 12 апреля, по неофициальным данным, на Украину прибыла первая группа Французского Иностранного легиона, возможное участие которого в войне против России ранее широко афишировал президент Франции Эммануэль Макрон.