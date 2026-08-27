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Царьград

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Cumhuriyet: Прокуратура Стамбула начала дело против Тимоти Эша

Cumhuriyet: Прокуратура Стамбула начала дело против Тимоти Эша

В Стамбуле прокуратура начала расследование против британского экономиста Тимоти Эша за его комментарий о "социопатах", предположительно оскорбивший президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана на бизнес-встрече в Бодруме.

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