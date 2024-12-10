Петарды, гирлянды, праздничный стол: как уберечь питомца от стресса в новогодние праздники

Новогодние каникулы становятся настоящим испытанием для многих владельцев домашних животных. К неприятным последствиям могут привести игры кошек и собак с наряженной елкой и непривычная еда с праздничного стола.
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