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Результаты трейлового фестиваля «Манжерок Wild Trail» 2023. Победители на 40 км – Константин Багаев и Александра Зима

12-13 августа в Горном Алтае состоялся трейловый фестиваль «Манжерок Wild Trail» от команды WILD TRAIL.

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