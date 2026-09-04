«Коалиция желающих» – интервенты XXI века ﻿

Валентин ЛЕСНИК Франция и Британия проведут в сентябре на территории Польши совместные учения «коалиции желающих» – сил, которые Париж и Лондон планируют развернуть на Украине после окончания боевых действий.
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