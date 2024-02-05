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Водопад Кам Ли и парк в его зоне - это ещё одно место отдыха и уединения для молодёжи Далата

Водопад Кам Ли и парк в его зоне - это ещё одно место отдыха и уединения для молодёжи Далата

В четырёх километрах от центра Далата стоит указатель на водопад Кам Ли.  Как было туда не сходить? Когда вопрос касается всяких интересных мест, я не ленива, рано встаю и успеваю за день сделать много полезных дел.

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