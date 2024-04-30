Основатель Blackwater Принс заявил о военных ошибках руководства США

Американский предприниматель и основатель частной военной компании Эрик Принс заявил о затруднениях, с которыми сталкиваются США в развитии своего военного потенциала из-за ошибок в политике и стратегии, принятых руководством страны.
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