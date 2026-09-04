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Россию ждут аномальное тепло и две волны холода

Россию ждут аномальное тепло и две волны холода

Сентябрь 2026 года обещает стать месяцем погодных контрастов. Вместо привычного плавного перехода от лета к осени жителей многих регионов России ждут температурные качели: периоды необычного тепла будут сменяться вторжениями холодного воздуха.

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