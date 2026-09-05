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МОСИНФОРМ

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Собянин поблагодарил Путина за поддержку в развитии Москвы

Собянин поблагодарил Путина за поддержку в развитии Москвы

Мэр столицы Сергей Собянин в ходе торжественного мероприятия в концертном зале «Зарядье» по случаю Дня города Москвы поблагодарил президента России Владимира Путина за поддержку в развитии столицы.

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