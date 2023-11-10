Америка даёт урок геноцида, Швейцария торгует свастикой, а минкульт Украины инспектирует мощи святых: информационный хит-парад

В очередном выпуске информационного хит-парада#всё_как_естьмы посмотрим на проявления современного нацизма в нейтральной когда-то Швейцарии, послушаем признания украинских экс-функционеров, проанализируем замеры общественного мнения и поищем виноватых в происходящем в Незалежной, а также столкнёмся с новым уровнем цинизма от американских чиновников.