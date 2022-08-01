Мой Дом 21

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Все сдают металлолом, а я наоборот — решил выкупать его у приемщиков. Мои фото

Все сдают металлолом, а я наоборот — решил выкупать его у приемщиков. Мои фото

Металл — куда не плюнь, везде он! И все, что с ним связано стоит огромных денег. Я был рад, что достроил дом из стройматериалов, которые успел приобрести еще по старым ценам до взлета стоимости, но вот на благоустройстве дворовой территории магазины на мне хорошенько подзаработали! После стройки, у меня остались обрезки металлочерепицы и профлиста, которые я успешно сдал в приемку, но сдал их всего на 800 рублей, зато купил у приемщиков 82 кг металла на целых 3000 руб! Ходил минут 40 выбирал то, что мне нужно: Вот, собрал :-))) "На кой мне это нужно?", — спросите вы! Рассказываю.

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