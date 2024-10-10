Стали известны тарифы на электричество на Алтае в 2025 году. Сколько будем платить?

Плата за свет, как и за другие коммунальные услуги, должна повыситься с 1 июля следующего года В Алтайском крае предельный максимальный уровень тарифа на электроэнергию с 1 июля 2025 года вырастет на 71 копейку за кВт⋅ч.
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