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Под Калугой открылся новый детский сад "Золотые зернышки"

Под Калугой открылся новый детский сад "Золотые зернышки"

2 августа в селе Детчино под Калугой открылись долгожданные детские ясли-сад "Золотые зёрнышки". Как сообщили в пресс-службе правительства региона, садик рассчитан на сто мест и оснащён всем необходимым оборудованием для полноценного развития детей.

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