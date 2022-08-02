Под Калугой открылся новый детский сад "Золотые зернышки"

2 августа в селе Детчино под Калугой открылись долгожданные детские ясли-сад "Золотые зёрнышки". Как сообщили в пресс-службе правительства региона, садик рассчитан на сто мест и оснащён всем необходимым оборудованием для полноценного развития детей.