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Царьград

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В четверг контрольные писать нельзя: Онищенко объяснил, почему.

В четверг контрольные писать нельзя: Онищенко объяснил, почему.

Академик РАН Онищенко заявил, что контрольные в школах по четвергам проводить нельзя.Академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко считает, что четверг — неподходящий день для контрольных.

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