В четверг контрольные писать нельзя: Онищенко объяснил, почему.

Академик РАН Онищенко заявил, что контрольные в школах по четвергам проводить нельзя.Академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко считает, что четверг — неподходящий день для контрольных.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- ВВ У депутата Затули...
- ВВ Затулина снова на...
- ВВ Затулина снова на...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым