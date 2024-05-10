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  • людмила кузьмина39
    Когда муж стал прятать переписку да пороли везде наставил, стали просто чужие уже даже бывает даже ночевать не приход...Жена Игоря Никола...

Специалист рассказал, как разгрузить организм после майских праздников

Эндокринолог рассказал, что страдает в первую очередь после праздника. После майских праздников, когда печень, поджелудочная железа и весь желудочно-кишечный тракт находятся под большим напряжением из-за употребления алкоголя и тяжелой пищи, важно разгрузить организм.

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