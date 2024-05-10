Специалист рассказал, как разгрузить организм после майских праздников

Эндокринолог рассказал, что страдает в первую очередь после праздника. После майских праздников, когда печень, поджелудочная железа и весь желудочно-кишечный тракт находятся под большим напряжением из-за употребления алкоголя и тяжелой пищи, важно разгрузить организм.