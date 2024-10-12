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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Овечкин перед стартовой игрой «Вашингтона» в сезоне: «С каждым годом забивать голы все труднее. Постараемся сделать все, чтобы забрасывать шайбы, побеждать»

«Кэпиталс» примут «Нью-Джерси» в мачте регулярного чемпионата НХЛ 13 октября. Игра начнется в 02:00 по московскому времени.

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