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СМИ сообщили о падении бомбы на аэропорт Демократической Республики Конго

СМИ сообщили о падении бомбы на аэропорт Демократической Республики Конго

commons.wikimedia.org/Radio Okapi (CC BY 2.0) Бомба упала на территорию аэропорта города Гома на востоке Демократической Республики Конго, сообщило 17 февраля AFP со ссылкой на источники в аэропорту и местные власти.

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