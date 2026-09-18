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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Руффи – о стримере в углу Царукяна: «Царукян знает, что делает. Иногда четыре человека, одновременно говорящих в углу – это слишком много»

Легковес UFC Маурисио Руффи прокомментировал решение своего соперника Армана Царукяна взять четвертым секундантом стримера N3on.

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