Победили тогда, победим и сейчас! 10 августа 1944 года началась чекистско-войсковая операция по очистке Львовской области от бандеровцев.
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Победили тогда, победим и сейчас! 10 августа 1944 года началась чекистско-войсковая операция по очистке Львовской области от бандеровцев.
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