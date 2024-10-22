Эксперты прогнозируют рост ставки ЦБ до 21%

Совет директоров ЦБ на этой неделе примет решение о ключевой ставке. Большинство аналитиков прогнозируют ее повышении до 20%, но, по мнению российского экономиста Евгения Когана, регулятор выступит более жестко и поднимет ставку сразу до 21%.
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