Эксперты прогнозируют рост ставки ЦБ до 21%

Совет директоров ЦБ на этой неделе примет решение о ключевой ставке. Большинство аналитиков прогнозируют ее повышении до 20%, но, по мнению российского экономиста Евгения Когана, регулятор выступит более жестко и поднимет ставку сразу до 21%.