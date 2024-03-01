В Магадане полицейские установили подозреваемую в организации незаконной миграции

Сотрудниками ЦПЭ УМВД России по Магаданской области установлен факт организации незаконной миграции. В период с ноября по декабрь прошлого года 36-летняя экзаменатор центра тестирования организовала фиктивную сдачу экзаменов как минимум девяти иностранцев, не владеющих русским языком.