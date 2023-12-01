МО показало боевую работу минометов «Поднос» на купянском направлении

Расчеты 82-мм минометов «Поднос» мотострелкового подразделения группировки войск Западного военного округа Вооруженных сил (ВС) РФ уничтожили выявленные замаскированные опорные пункты Вооруженных сил Украины (ВСУ) на купянском направлении в зоне проведения спецоперации.
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