Оперативники наркоконтроля задержали в Омске организаторов онлайн-наркомаркета

Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Омской области в ходе реализации оперативной информации установили личности двоих омичей в возрасте 27 и 28 лет, причастных к организации незаконного оборота наркотиков.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии