Сможет ли смерть сенатора-республиканца ослабить проукраинское лобби в США

Смерть сенатора Линдси Грэма (внесен в России в перечень террористов и экстремистов) заставляет задуматься не столько о судьбе одного — как бы ни относиться к его бандерофилии — американского политика, сколько о более важном вопросе: насколько вообще внешняя политика США зависит от конкретных людей? Фото: © AP Photo / Efrem Lukatsky В российском общественном мнении и Рунете Линдси Грэм давно стал символом наиболее жесткой линии в отношении Москвы.