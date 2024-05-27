Дела сердечные и денежные: как повлияет на людей Венера в Близнецах с 28 мая по 22 июня Елена ГалицкаяСледующий месяц обещает быть насыщенным интересными и приятными событиями, благодаря влиянию Венеры в знаке Близнецов.