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Дела сердечные и денежные: как повлияет на людей Венера в Близнецах с 28 мая по 22 июня

Дела сердечные и денежные: как повлияет на людей Венера в Близнецах с 28 мая по 22 июня

Дела сердечные и денежные: как повлияет на людей Венера в Близнецах с 28 мая по 22 июня Елена ГалицкаяСледующий месяц обещает быть насыщенным интересными и приятными событиями, благодаря влиянию Венеры в знаке Близнецов.

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