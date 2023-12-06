Суд Украины обязал каноническую УПЦ отдать Свято-Николаевский собор заповеднику

Верховный суд Украины подтвердил решение апелляционного суда от 2 октября о том, что каноническая Украинская Православная церковь обязана передать Свято-Николаевский кафедральный собор в Кременце Кременецко-Почаевскому государственному историко-архитектурному заповеднику.
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