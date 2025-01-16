“Нет необходимости спешить” – создатели сообщили, что в The Blood of Dawnwalker не буде...

“Нет необходимости спешить” – создатели сообщили, что в The Blood of Dawnwalker не будет жесткого ограничения по времениРанее на этой неделе Rebel Wolves, студия, состоящая из бывших разработчиков CD Projekt RED, представила свою дебютную игру The Blood of Dawnwalker.
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