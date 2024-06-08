Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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ВС РФ перехватили 25 украинских беспилотников над территорией России

ВС РФ перехватили 25 украинских беспилотников над территорией России

Российские военнослужащие пресекли новую попытку украинских боевиков совершить теракт на территории РФ.

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