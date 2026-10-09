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Под Белгородом при ракетном обстреле погибли супруги, еще 4 человека ранены

Под Белгородом при ракетном обстреле погибли супруги, еще 4 человека ранены

Два человека погибли, еще четверо, включая ребенка, получили ранения в результате ночного обстрела украинскими войсками Белгородского округа.

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