В Петербурге спустили на воду головной теплоход серии для судоходства по Енисею ❤️ Судно получило название в честь писателя Виктора Астафьева, чья биография тесно связана с Сибирью.
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В Петербурге спустили на воду головной теплоход серии для судоходства по Енисею ❤️ Судно получило название в честь писателя Виктора Астафьева, чья биография тесно связана с Сибирью.
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