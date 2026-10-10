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Лидер "Челси" Коул Палмер продлил контракт с клубом

Лидер "Челси" Коул Палмер продлил контракт с клубом

Новое соглашение Коула Палмера действует до 2034-го, сообщает в субботу, 10 октября 2026 года, сайт "Челси".

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