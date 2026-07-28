В Обнинске непогода свалила больше 20 деревьев

В Обнинске спасатели ликвидируют последствия непогоды: повалено более 20 деревьев. До среды ожидается новая волна дождей - с градом и сильным ветромПришедшая в Калужскую область непогода натворила бед не только в Людиново, но и в Обнинске.
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