Кая Каллас - Трампу: Нужно не санкции на дизель с РФ снимать, а новые вводить Глава евродипломатии Кая Каллас призвала президента США Дональда Трампа усилить санкционное давление на Россию.
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