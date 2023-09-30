Как «беспределит» Америка? Прямо сейчас, без зазрения совести – США оторвали кусок территории у своего союзника, у англосакса – у Новой Зеландии.
Мир ошеломлен: США отняли у союзника сразу 16 островов
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Галина Чужая
Самое интересное, что те даже не вякнули - ведь это ж США для того чтобы защитить их сирых и убогих от агрессии Китая, который и не собирался даже в их сторону смотреть🤣🤣🤣🤣
Ответить
11 час.
Владимир Барышев
Пашинян, это очередной кусок туалетной бумажки, которым подтерлись США, сделав свое очередное грязное дело,и так происходит всегда без исключений!
Ответить
3 час.
Свежие комментарии