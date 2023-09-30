Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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Мир ошеломлен: США отняли у союзника сразу 16 островов

Мир ошеломлен: США отняли у союзника сразу 16 островов

Как «беспределит» Америка? Прямо сейчас, без зазрения совести – США оторвали кусок территории у своего союзника, у англосакса – у Новой Зеландии.

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Комментарии
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Галина Чужая
Самое интересное, что те даже не вякнули - ведь это ж США для того чтобы защитить их сирых и убогих от агрессии Китая, который  и не собирался даже в их сторону смотреть🤣🤣🤣🤣
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11 час.
Владимир Барышев
Пашинян, это очередной кусок туалетной бумажки, которым подтерлись США, сделав свое очередное грязное дело,и так происходит всегда без исключений!
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3 час.

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