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Свежие комментарии

  • лина любимцева
    Власти делают вид, что "не слышат" требования граждан России об отмене моратория на смертную казнь для преступников.Ублюдке в суде
  • лина любимцева
    Эти твари - профессиональные ТЕРРОРИСТЫ!!... Их нужно, в итоге, приговорить к смертной казни!!Ублюдке в суде
  • Стефан Михайлов Гърбузанов
    Суд ? Верёвка полагается ..!Ублюдке в суде

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