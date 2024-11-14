Леди Гага подтвердит свое участие во втором сезоне сериала «Уэнсдей»

Известная певица и актриса Леди Гага появится во втором сезоне популярного сериала «Уэнсдей». По информации портала «Entertainment Weekly», её участие в проекте было вдохновлено множеством видеоклипов, в которых звучит её песня «Bloody Mary», наложенная на танец главной героини.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии