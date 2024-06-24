Песчанка: интересные факты о малоизвестном грызуне

Песчанка – это загадочное существо, которое живет в пустынях и полупустынях по всему миру. Многие люди никогда не слышали о таком зверьке, однако он является обитателем различных биомов, где есть песок или другая мягкая почва.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии