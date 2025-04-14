Курскую область могут обстреливать немецкими ракетами Taurus

Германия готова передать дальнобойное оружие ВСУ для ударов вглубь России. Об этом заявил Лидер немецкого Христианско-демократического союза и будущий канцлер Германии Фридрих Мерц Лидер немецкого Христианско-демократического союза и будущий канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что готов отправить на Украину крылатые ракеты Taurus.