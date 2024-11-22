Политика как он...
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Политика как она есть

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Указ о лишении наград

Указ о лишении наград

Владимир Александрович З. в своем репертуаре, честное слово. Получив на орехи (или в орехи, тут кому как нравится) он решил ответить максимально зеркально - и лишил звания патриарха Кирилла и Валентину Матвиенко.

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Комментарии
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Nina Данилова
Вот клоун неликвидный,мания величия зашкаливает
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6 час.
Мурзик
У меня пирсинг в причинном месте, как прочитал сразу посмотрел, на месте ли..а то зеля лишит меня достойной его страны награды.
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4 час.
ГОРОДНИЧИЙ РЖЕВСКИЙ
Это, безусловно, сильный ход! Пора сдаваться!
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3 час.

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