❗️Задержанную в Севастополе по делу о работе на СБУ женщину арестовали Ленинским районным судом Севастополя избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца.
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❗️Задержанную в Севастополе по делу о работе на СБУ женщину арестовали Ленинским районным судом Севастополя избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца.