А Вас пугают лозунги националистов «Русские, вперёд!»?

Наталия

Почему русских сразу записывают в националисты за клич "Русские вперед!" . Это призыв к осознанию своей идентичности и объединению по принципу "один за всех и все за одного!" в тяжелые для России времена. Почему-то никого из критикующих не пугает и не смущает клич "Аллах Акбар".