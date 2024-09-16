Русский мир неотделим от своей силы Цитата недели.Если кого-то из нас начинает пугать православный и активный русский мужчина — это повод не «фашизм» под кроватью искать, а задуматься над корнями своего страха перед собственной силой.
А Вас пугают лозунги националистов «Русские, вперёд!»?
Комментарии
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лл
лина любимцева
РУССКИЕ НИКОГДА НЕ БОЯЛИСЬ ЭТОГО КЛИЧА!!! СЛАВА РОССИИ!!
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13 час.
Александр
Не пугает.В России большинство не националисты.
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6 час.
Наталия
Почему русских сразу записывают в националисты за клич "Русские вперед!" . Это призыв к осознанию своей идентичности и объединению по принципу "один за всех и все за одного!" в тяжелые для России времена. Почему-то никого из критикующих не пугает и не смущает клич "Аллах Акбар".
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4 час.
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