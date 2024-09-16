Театр абсурда
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Театр абсурда

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А Вас пугают лозунги националистов «Русские, вперёд!»?

А Вас пугают лозунги националистов «Русские, вперёд!»?

Русский мир неотделим от своей силы Цитата  недели.Если кого-то из нас начинает пугать православный и активный русский мужчина — это повод не «фашизм» под кроватью искать, а задуматься над корнями своего страха перед собственной силой.

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Комментарии
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лл
лина любимцева
РУССКИЕ НИКОГДА НЕ БОЯЛИСЬ ЭТОГО КЛИЧА!!!  СЛАВА РОССИИ!!
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13 час.
Александр
Не пугает.В России большинство не националисты.
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6 час.
Наталия
Почему русских сразу записывают в националисты за клич &quot;Русские вперед!&quot; . Это призыв к осознанию своей идентичности и объединению по принципу &quot;один за всех и все за одного!&quot; в тяжелые для России времена. Почему-то никого из критикующих не пугает и не смущает клич &quot;Аллах Акбар&quot;.
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4 час.

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