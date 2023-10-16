Глава футбола Швеции Рейнфельдт: футболисты решили не играть из-за теракта

Председатель Шведского футбольного союза Фредерик Рейнфельдт рассказал, что полиция Брюсселя долго не выпускает фанатов со стадиона после убийства двоих фанатов скандинавской сборной из-за того, что на арене безопасно находиться, передает Voetbal International.
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