Глава футбола Швеции Рейнфельдт: футболисты решили не играть из-за теракта

Председатель Шведского футбольного союза Фредерик Рейнфельдт рассказал, что полиция Брюсселя долго не выпускает фанатов со стадиона после убийства двоих фанатов скандинавской сборной из-за того, что на арене безопасно находиться, передает Voetbal International.