Синдром хронической усталости однозначно биологичен. Максим МорозовПрошло восемь лет с тех пор, как Национальный институт здравоохранения США, крупнейший в мире общественный спонсор медицинских исследований, начал исследование давно забытого и плохо изученного заболевания — миалгического энцефаломиелита (МЭ/СХУ), или синдрома хронической усталости, как его обычно называют.