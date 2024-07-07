Синдром хронической усталости однозначно биологичен. Максим МорозовПрошло восемь лет с тех пор, как Национальный институт здравоохранения США, крупнейший в мире общественный спонсор медицинских исследований, начал исследование давно забытого и плохо изученного заболевания — миалгического энцефаломиелита (МЭ/СХУ), или синдрома хронической усталости, как его обычно называют.
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