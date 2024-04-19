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RT Russia

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В WADA заявили, что не получили от России взнос за 2023 год

В WADA заявили, что не получили от России взнос за 2023 год

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) не получило от России взнос за 2023 год. Размер выплаты должен составить более $1,2 млн, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу WADA.

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Комментарии
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ЛЛ
Леонид Ла Рошель
Привыкайте гулять на свои. Прав Толстой, не тот, что писатель, а тот, что вице-спикер - пора определяться с членством во многих международных околоспортивных организациях, пора прекращать финансировать работу тех, кто гнобит российских спортсменов. Конечно, наши чинуши от спорта примазанные к этим структурам задницы порвут на британский флак, ведь их лишат неплохой кормушки, но пора уже начинать отличать &quot;личную шерсть от государственной&quot;.
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18 час.
rafael yulaev
То есть Россия должна внести 1.5 лимона зелени,чтобы горстка хотелок наших могли порезвиться на олим-де под белыми простынями!Тренировались задарма,пусть платят за участие сами Идет война!.
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17 час.
евгений черкашин
Пусть гомики платят взносы.Это игры для гомиков
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16 час.

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