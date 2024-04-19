В WADA заявили, что не получили от России взнос за 2023 год

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Леонид Ла Рошель

Привыкайте гулять на свои. Прав Толстой, не тот, что писатель, а тот, что вице-спикер - пора определяться с членством во многих международных околоспортивных организациях, пора прекращать финансировать работу тех, кто гнобит российских спортсменов. Конечно, наши чинуши от спорта примазанные к этим структурам задницы порвут на британский флак, ведь их лишат неплохой кормушки, но пора уже начинать отличать "личную шерсть от государственной".